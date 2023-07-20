Взрыв на полигоне в Крыму нарушил использование оккупантами автомагистрали "Таврида", – ISW

В ночь на 19 июля во временно оккупированном Крыму в очередной раз прогремел взрыв. На этот раз хлопок посетил Старокрымский полигон в Кировском районе, что в результате нарушило возможность использовать оккупантами трассу автомагистрали "Таврида".

Автомагистраль "Таврида" объединяет восточный Крым с Севастополем. Об очередном взрыве в Крыму сообщили аналитики из Института изучения войны.

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Какая связь между взрывом и использованием автомагистрали

В ISW со ссылкой на российские и украинские источники сообщили, что в результате взрыва сдетонировали российские склады боеприпасов. Взрывы на складе к югу от Айвазовского, что в 25 километрах от Феодосии, показали даже геолокационные кадры.

В результате масштабной детонации так называемый оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что загорелась свалка. Он объявил об эвакуации более 2 тысяч жителей, а также о блокировании движения по трассе "Таврида" до ликвидации последствий пожара.

Как сообщал так называемый советник "председателя" Крыма Олег Крючков, перекрыли часть автодороги с 118 до 130 километра. Поэтому транспорт перенаправлялся по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

При этом "Тавриду" с целью "обеспечения безопасности дорожного движения" перекрыли для движения в обоих направлениях.

Причину взрыва не называют

Также 19 июля аналитики из Института изучения войны отметили, что на момент публикации их анализа неизвестно, что стало причиной взрыва. Ее, в частности, не знает и Сергей Аксенов. Также в ударе по Старокрымскому полигону не обвиняли украинские силы и российские оккупационные чиновники.

В то же время обвинили Украину российские блоггеры. Однако, как подчеркнули в ISW, они не предоставили "последовательных предположений относительно средств, которые Украина могла использовать для нанесения этого удара".

Отметим, что в их риторику подлил масла в огонь и фейковый телеграм-канал якобы Кирилла Буданова, в котором опубликовали якобы его обращение о том, что уничтожение склада с боеприпасами в Крыму – это "успешная операция Украины". Однако впоследствии представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов опроверг информацию о том, что Кирилл Буданов подтвердил причастность Украины к взрыву.

Также в Институте изучения войны отметили, что после "хлопка" у оккупантов некоторые блоггеры утверждали, что взрыв вызвал критику российских военных в Кремле. Дело в том, что эти чиновники продолжали лгать о ситуации в Крыму.