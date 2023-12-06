Взрыв в Луганске: взорван в авто "депутат" Попов погиб
Источник:"Новости Донбасса"
Во временно оккупированном Луганске взорвали легковушку. В машине находился депутат Олег Попов.
В среду, 6 декабря, во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате подрыва автомобиля скончался высокопоставленный оккупант Олег Попов.
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Что известно о взрыве
Смерть оккупанта подтвердили не только украинские СМИ, но и пропагандистские медиа Кремля. Взрыв раздался около 15:12.
Попов ранее был в составе "народного совета" незаконно созданной Россией и непризнанной псевдореспублики Донбасса. "Депутат" квазиобразования погиб в тот же день.
Соцсетями распространяются кадры с места событий. На скриншоте можно увидеть, что легковушка оккупанта после взрыва сгорел дотла.
Машина Попова после взрыва / Скриншот с видео
Автомобиль стоял у стадиона "Авангард".