Взрыв в Луганске: взорван в авто "депутат" Попов погиб

Во временно оккупированном Луганске взорвали легковушку. В машине находился депутат Олег Попов.

В среду, 6 декабря, во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате подрыва автомобиля скончался высокопоставленный оккупант Олег Попов.

К теме В Луганске взорвался автомобиль с "депутатом", в городе исчезла связь, – росСМИ

Что известно о взрыве

Смерть оккупанта подтвердили не только украинские СМИ, но и пропагандистские медиа Кремля. Взрыв раздался около 15:12.

Попов ранее был в составе "народного совета" незаконно созданной Россией и непризнанной псевдореспублики Донбасса. "Депутат" квазиобразования погиб в тот же день.

Соцсетями распространяются кадры с места событий. На скриншоте можно увидеть, что легковушка оккупанта после взрыва сгорел дотла.



Машина Попова после взрыва / Скриншот с видео

Автомобиль стоял у стадиона "Авангард".