На "Азовстали" подорвались 4 оккупанта-сапера: взрыв слышали все районы города
Источник:Петр Андрющенко
Днем 4 мая в оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв. Впоследствии выяснилось, что это месть "Азовстали" оккупантам.
О "хлопке" в Мариуполе сообщил советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, взрыв был такой силы, что был слышен во всех районах города.
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По состоянию на 14:20 стало известно, что взрыв стал результатом разминирования на Азовстали, которое проводят оккупанты. Они подорвались на мине.
4 подорвались на мине
В настоящее время четыре российско-донецких сапера находятся в больнице. Два из них – в тяжелом состоянии,
– сообщил Андрющенко.
Он также отметил, что раненые оккупанты "при условии нехватки в банке крови – кандидаты на вступление в хор Кобзона".
"Мариуполь продолжает мстить на Азовстали", – добавил Андрющенко.
Впрочем, оккупантов взрыв все-таки напугал, сразу после громкого звука они подняли в небе над Мариуполем авиацию.
К слову, ранее украинская разведка сообщила, что российские войска во временно оккупированном Мариуполе готовятся к круговой обороне украинского города.