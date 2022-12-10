Мощный "хлопок" в Мелитополе: мэр показал огненные кадры уничтожения оккупантов
Источник:телеграмм Ивана Федорова
В Мелитополе 10 декабря российских оккупантов посетило "Бавовнятко". На видео видно, что после этого там начался мощный пожар.
Соответствующий ролик обнародовал городской голова Иван Федоров. В результате прилета среди захватчиков есть много погибших.
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В Мелитополе произошел "хлопок"
Мэр Мелитополя обнародовал видео пожара, произошедшего в городе после "хлопка".
Огонь, вода и поджаренная ру*ня. Одна, однако не единственный на сегодня "хлопок", который так огорчил оккупантов. Подтверждаем данные, где еще "гуляли" раш*сты. P.S. Не зря курение в людных местах запрещено. Но ведь оккупанты – изверги, им можно,
– написал Федоров.
Смотрите видео с места прилета по российской базе
По его словам, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе Россия потеряла очень много военных убитыми и ранеными. Местные жители рассказали, что, по предварительным подсчетам, поджарились около 200 захватчиков. ️
"Раненых ор*ов везут сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. Скорые едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, а и с южной стороны. Не всем ор*ам – дорога в больницы. Некоторые скорые заворачивают в морг. Как говорится, в добрый путь", – подытожил городской голова.
Коротко о ситуации в Мелитополе
- ВСУ разбили по меньшей мере 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Родах и так далее. По меньшей мере, 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.
- Кроме этого, вблизи Мелитополя, в селе Терпенье, украинские защитники 2 декабря снова ударили по скоплению оккупантов. По информации мэра, были десятки убитых и раненых, привезенных в мелитопольские больницы.
- Вблизи райцентра также уничтожили 2 казармы захватчиков. Их разместили в школе села Ясное и доме культуры в поселке Мирное.
- В свою очередь, 3 декабря горячо было уже в районе Михайловки – о взрывах сообщили местные жители. В Плодородном, что в 20 километрах от Михайловки, что-то детонировало. Люди слышали взрывы и автоматные очереди.