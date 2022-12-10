Мощный "хлопок" в Мелитополе: мэр показал огненные кадры уничтожения оккупантов

10 декабря 2022, 23:41
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телеграмм Ивана Федорова

В Мелитополе 10 декабря российских оккупантов посетило "Бавовнятко". На видео видно, что после этого там начался мощный пожар.

Соответствующий ролик обнародовал городской голова Иван Федоров. В результате прилета среди захватчиков есть много погибших.

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В Мелитополе произошел "хлопок"

Мэр Мелитополя обнародовал видео пожара, произошедшего в городе после "хлопка".

Огонь, вода и поджаренная ру*ня. Одна, однако не единственный на сегодня "хлопок", который так огорчил оккупантов. Подтверждаем данные, где еще "гуляли" раш*сты. P.S. Не зря курение в людных местах запрещено. Но ведь оккупанты – изверги, им можно,
– написал Федоров.

Смотрите видео с места прилета по российской базе

По его словам, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе Россия потеряла очень много военных убитыми и ранеными. Местные жители рассказали, что, по предварительным подсчетам, поджарились около 200 захватчиков. ️

"Раненых ор*ов везут сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест. Скорые едут из разных частей Мелитополя – не только с восточной, где горит, а и с южной стороны. Не всем ор*ам – дорога в больницы. Некоторые скорые заворачивают в морг. Как говорится, в добрый путь", – подытожил городской голова.

Коротко о ситуации в Мелитополе

  • ВСУ разбили по меньшей мере 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Родах и так далее. По меньшей мере, 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.
  • Кроме этого, вблизи Мелитополя, в селе Терпенье, украинские защитники 2 декабря снова ударили по скоплению оккупантов. По информации мэра, были десятки убитых и раненых, привезенных в мелитопольские больницы.
  • Вблизи райцентра также уничтожили 2 казармы захватчиков. Их разместили в школе села Ясное и доме культуры в поселке Мирное.
  • В свою очередь, 3 декабря горячо было уже в районе Михайловки – о взрывах сообщили местные жители. В Плодородном, что в 20 километрах от Михайловки, что-то детонировало. Люди слышали взрывы и автоматные очереди.

Автор: Ольга Котів