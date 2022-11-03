Из Мелитополя массово вывозят раненых офицеров ФСБ после взрыва на заводе "Рефма", – СМИ

В оккупированном Мелитополе Запорожской области 3 ноября произошел мощный взрыв. Россияне неудачно покурили на заводе "Рефма".

По информации российских телеграмм-каналов, после утреннего прилета в Мелитополе поврежден ангар, где размещалось 80 единиц вражеской техники. С завода "Рефма" кареты "скорой" массово вывозят раненых офицеров ФСБ, сообщает 24 канал.

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Местные сообщают о погибших

Больницы Мелитополя полностью забиты ранеными оккупантами. Их количество увеличилось после взрыва на заводе. Там после прилета полностью разбиты три этажа здания одного из штабов орков.

Местные жители наблюдали как на место ракетного обстрела поехали три больших буса с надписью "200". Кроме того, по словам местных, по городу разъезжают "скорые", которые вывозят раненых офицеров.

Отметим, что по информации Ивана Федорова, в результате взрывов разрушены 3 верхних этажа офисного здания. Предприятие "Рефма" выгодно оккупантам, ведь расположено в нижней части Мелитополя. Там десятки тысяч квадратных метров цехов. При этом городской голова добавил, что оккупанты начали использовать весь город как военную базу.

Украинские военные раздают мощный "хлопок"

3 ноября в южной части Мелитополя было очень шумно. По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

В одном из зданий Голой Пристани на Херсонщине 3 ноября было "бавовнятко". Сообщается, что "хлопок" произошел в здании оккупационной администрации.

Также в оккупированном Мелитополе произошел взрыв возле бизнес-центра гауляйтера Запорожья Балицкого. 25 октября там вспыхнуло авто.

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