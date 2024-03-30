Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: количество пострадавших возросло, есть риск обвала

Днем 30 марта стало известно о том, что в Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажном доме. 24 Канал расскажет, сколько сейчас пострадавших от взрыва и в каком они состоянии.

ГСЧС сообщили, что в результате взрыва в Белой Церкви есть погибший. Там разрушилось железобетонное перекрытие со второго по пятый этаж.

Смотрите также Могут ли Киевскую ГЭС разрушить ракеты "Циркон" или "Кинжал": в КГВА дали четкий ответ

Сколько людей пострадало от взрыва в Белой Церкви

В результате взрыва в многоэтажке в городе Белая Церковь Киевской области погиб 1 человек, 4 человека пострадали. Один из пострадавших, ребенок, госпитализирован в Белоцерковскую городскую детскую больницу. Сейчас все оперативные службы, в частности спасатели, полиция, медики, работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь,

– рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В полиции Киевской области сообщили детали о раненом ребенке. Восьмилетнего мальчика госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". Его состояние удовлетворительное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до двух (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела). Психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям. Работы продолжаются.

В свою очередь спасатели указали, что спасли мальчика во время работ. Всего удалось спасти трех человек, а из-под завалов деблокировали тело человека. В полиции говорят, что это пожилая женщина.

Последствия взрыва в многоэтажке в Белой Церкви / Фото ГСЧС и Нацполиции

Ситуация в городе сейчас

Как сообщили в КОВА, продолжаются работы по разбору конструкций. На месте организован оперативный штаб, жильцов дома эвакуируют.

Всех пострадавших поселят в местном отеле, их около 50. Также людям окажут финансовую помощь.

На месте продолжают работать экстренные службы. Пожар уже потушили, но есть угроза разрушения конструкций.

Что произошло в Белой Церкви

В жилой пятиэтажке произошел взрыв неустановленного предмета на третьем этаже, после чего начался пожар. В одном из подъездов разрушены железобетонные перекрытия между тремя этажами.

Руководитель КОВА держит ситуацию на личном контроле, пострадавшим помогают.

Психологи ГСЧС помогли пяти людям. Работники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследуют места происшествия.