Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: количество пострадавших возросло, есть риск обвала
Днем 30 марта стало известно о том, что в Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажном доме. 24 Канал расскажет, сколько сейчас пострадавших от взрыва и в каком они состоянии.
ГСЧС сообщили, что в результате взрыва в Белой Церкви есть погибший. Там разрушилось железобетонное перекрытие со второго по пятый этаж.
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Сколько людей пострадало от взрыва в Белой Церкви
В результате взрыва в многоэтажке в городе Белая Церковь Киевской области погиб 1 человек, 4 человека пострадали. Один из пострадавших, ребенок, госпитализирован в Белоцерковскую городскую детскую больницу. Сейчас все оперативные службы, в частности спасатели, полиция, медики, работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь,
– рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
В полиции Киевской области сообщили детали о раненом ребенке. Восьмилетнего мальчика госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". Его состояние удовлетворительное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.
В свою очередь спасатели указали, что спасли мальчика во время работ. Всего удалось спасти трех человек, а из-под завалов деблокировали тело человека. В полиции говорят, что это пожилая женщина.
Последствия взрыва в многоэтажке в Белой Церкви / Фото ГСЧС и Нацполиции
Ситуация в городе сейчас
Как сообщили в КОВА, продолжаются работы по разбору конструкций. На месте организован оперативный штаб, жильцов дома эвакуируют.
Всех пострадавших поселят в местном отеле, их около 50. Также людям окажут финансовую помощь.
На месте продолжают работать экстренные службы. Пожар уже потушили, но есть угроза разрушения конструкций.
Что произошло в Белой Церкви
- В жилой пятиэтажке произошел взрыв неустановленного предмета на третьем этаже, после чего начался пожар. В одном из подъездов разрушены железобетонные перекрытия между тремя этажами.
- Руководитель КОВА держит ситуацию на личном контроле, пострадавшим помогают.
- Психологи ГСЧС помогли пяти людям. Работники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследуют места происшествия.