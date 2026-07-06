Выбегали в подъезд в одном белье: пострадавшие киевляне рассказали об ужасном ударе по своему дому

Во время массированной российской атаки в ночь на 6 июля одна из баллистических ракет попала в девятиэтажное здание в Подольском районе Киева. Первый подъезд подвергся масштабным разрушениям, этажи с шестого по девятый были уничтожены, а спасатели продолжают расчищать завалы, под которыми могут оставаться люди. Еще одна ракета попала в гаражи неподалеку.

Ведущая 24 Канала Альбина Подгорняк работала на месте взрыва и пообщалась с жильцами дома. Они рассказали, как взрыв сотряс многоэтажку, дым заполнил подъезды, а люди выбегали из квартир, не успев даже одеться. Для некоторых эти несколько минут стали гранью между жизнью и смертью.

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Под завалами могут оставаться люди

На месте удара в Подольском районе спасатели продолжают расчищать завалы разрушенного первого подъезда девятиэтажного дома. Этажи с шестого по девятый разрушены до основания. На данный момент известно о пяти погибших и большом количестве пострадавших, однако данные еще уточняются, ведь за помощью обращаются также жители соседних домов с острой стрессовой реакцией.

Некоторое время люди на седьмом и восьмом этажах были заблокированы и не могли самостоятельно выйти. Впоследствии всех жильцов эвакуировали, однако под обломками еще могут находиться люди.

Рядом, на детской площадке, все это время сидела женщина с мужем. Рядом с ней находились психологи ГСЧС, а она ждала своего сына, пока разберут завалы. Впоследствии появилась информация, что его нашли. Официального подтверждения пока нет, но, похоже, ее сын погиб,

– рассказала Подгорняк.

По информации полиции, в одной из квартир погибли сразу трое родных и близких людей. Вместе с еще двумя жертвами это пять погибших на этом участке, однако поисковые работы продолжаются.

Россия воюет с жилыми домами и гаражами. Одна баллистическая ракета попала в девятиэтажку, еще одна – в гараж рядом,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

Вокруг дома остались выбитые окна, следы пожара и обломки. Люди, пережившие удар, находятся в шоковом состоянии, а психологи ГСЧС работают с теми, кто ждет новостей о родных или не может прийти в себя после ночной атаки.

Взрыв словно поднял дом и поставил обратно

Жительница первого этажа Наталья во время воздушной тревоги находилась на кухне и следила за сообщениями в Telegram-каналах. Увидев, что цель приближается к их району, она начала будить сына, но перейти в укрытие они уже не успели.

Было такое ощущение, будто дом подняло и поставило обратно. Как будто прошла очень сильная волна цунами. Мы сразу поняли, что это был прилет,

– пересказала слова женщины Подгорняк.

За окнами квартиры был густой дым и огонь. Выбраться через них семья не могла, ведь на первом этаже установлены решетки. Входная дверь также была заблокирована, поэтому Наталья с сыном и соседями оставались внутри, пока спасатели тушили пожар и искали способ их деблокировать.

Вода, которой заливали пламя на верхних этажах, начала стекать в квартиры внизу. Люди пытались собирать ее тряпками, хотя быстро поняли, что это бесполезно. Такая работа помогала им хотя бы чем-то занять себя в ожидании спасения.

Они взяли с соседями какие-то тряпки и начали вытирать воду. Потом поняли, что это бесполезно, но им просто нужно было чем-то заняться, пока их не вытащили,

– рассказала ведущая 24 Канала.

Удар произошел около двух часов ночи, а выйти из дома жильцы смогли лишь примерно в 5:30. После эвакуации у сына Натальи началась сильная истерика: он упал на колени, плакал и кричал. Ему дали успокоительное, а позже его взял друг. Подобные острые реакции на стресс сейчас переживают многие люди, которые остались без жилья или несколько часов ждали спасения.

Люди выбегали из квартир в одном белье

Житель второго подъезда Вадим в момент взрыва спал вместе с женой в квартире на пятом этаже. После первого взрыва он хотел спрятаться в туалете, где нет окон, однако жена решила немедленно покинуть квартиру. Она выбежала в подъезд в нижнем белье, а муж начал выносить ей одежду.

Жена кричит: "Нет, беги, беги". Она выскочила в нижнем белье в подъезд. Я вынес ей куртку, брюки, а сам вернулся в квартиру в трусах. В это время произошел еще один взрыв,

– рассказал Вадим.

Из окна был виден только густой дым, а в воздухе витал резкий запах. Когда раздался самый сильный взрыв, мужчина инстинктивно лег на пол и некоторое время не шевелился. После этого он вышел в задымленный коридор и спустился к жене, которая ждала на первом этаже у лифта.

Второй подъезд пострадал меньше, поэтому его жильцы смогли покинуть дом самостоятельно. Взрывы раздавались один за другим с короткими интервалами, и люди выбегали на улицу в том, в чем спали, не успев собрать вещи.

Мы все бежали в том, в чем были. Взрывы следовали один за другим, интервал был совсем небольшой,

– вспоминает мужчина.

Один из его знакомых жил в первом подъезде, где квартиру полностью разрушило. За 15 минут до попадания он вышел на работу, так как должен был загружать хлебовоз. Случайный график работы спас ему жизнь.

Жительница соседнего дома Нина в ту ночь была дома одна. Самым большим облегчением для нее стало то, что на этот раз она не привезла к себе внуков.

Слава Богу, что я не привезла своих внуков. Все, что происходило этой ночью, слышала только я,

– пересказала ее слова Подгорняк.

Жители соседних домов говорят, что за последние недели это уже не первый удар поблизости. Люди пытаются прятаться в коридорах и за двумя стенами, однако Подгорняк призвала не ждать развития событий в Telegram-каналах, а сразу после сигнала воздушной тревоги направляться в укрытие.

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