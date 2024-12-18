Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что ликвидация российского генерала проявила слабость российских спецслужб, которые не смогли защитить военного преступника топ-уровня.

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Какие будут последствия этой операции

Как отметил Постернак, Украина показала, что способна достать любого военного преступника, несмотря на его должность, погоны и место пребывания. Под угрозой не только коллаборационисты на временно оккупированных территориях, но и сами российские захватчики.

Это будет давить на других российских высокопоставленных оккупантов. Возможно, у них возникнут интересные выводы.

Российский генерал теперь должен взвешивать, стоит ли ему действовать незаконно и продолжать военную авантюру Путина, рискуя своей жизнью. Или лучше, наоборот, сформировать в среде российской армии какую-то внутреннюю силу, которая будет апеллировать к свертыванию этой войны,

– сказал политтехнолог.

Параллельно Украина демонстрирует, что продолжает эффективно противостоять России. Это мощный ответ тем, кто хочет пренебречь нашим государством. Уже звучали мысли, что якобы "Украина слабая и ни на что не способна" и так далее.

Это доказательство, что Украина может действовать не только на прямом фронте, но и на скрытом. И даже в "сердце" России. И удается достигать успехов. Эта идея очень важна для ее трансляции на ту часть западной элиты, которая сомневается в способности Украины эффективно противостоять России,

– подчеркнул Постернак.

Напомним, 16 декабря Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу Игорю Кириллову. Он выдавал приказы применять химическое оружие против Сил обороны Украины. 17 декабря его взорвали в Москве.