Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак, зауваживши, що ліквідація російського генерала проявила слабкість російських спецслужб, які не змогли захистити воєнного злочинця топрівня.

До теми Підрив генерала Кіріллова – найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни, – експерт

Які будуть наслідки цієї операції

Як наголосив Постернак, Україна показала, що здатна дістати будь-якого воєнного злочинця, незважаючи на його посаду, погони та місце перебування. Під загрозою не лише колаборанти на тимчасово окупованих територіях, але й самі російські загарбники.

Це тиснутиме на інших російських високопоставлених окупантів. Можливо, у них виникнуть цікаві висновки.

Російський генерал тепер має зважувати, чи варто йому діяти незаконно та продовжувати воєнну авантюру Путіна, ризикуючи своїм життям. Чи краще, навпаки, сформувати в середовищі російської армії якусь внутрішню силу, яка апелюватиме до згортання цієї війни,

– сказав політтехнолог.

Паралельно Україна демонструє, що продовжує ефективно протистояти Росії. Це потужна відповідь тим, хто хоче знехтувати нашою державою. Вже лунали думки, що буцімто "Україна слабка і ні на що не здатна" і так далі.

Це доказ, що Україна може діяти не лише на прямому фронті, але й на прихованому. І навіть в "серці" Росії. І вдається досягати успіхів. Ця ідея дуже важлива для її трансляції на ту частину західної еліти, яка сумнівається в здатності України ефективно протистояти Росії,

– підкреслив Постернак.

Нагадаємо, 16 грудня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кіріллову. Він видавав накази застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. 17 грудня його підірвали у Москві.