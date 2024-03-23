Вечером во время воздушной тревоги 23 марта в Николаеве прогремел взрыв.

Смотрите также В Харькове за минуту до тревоги прогремел мощный взрыв

Что известно об атаке на Николаевскую область

В 17:5 Воздушные силы объявили ракетную опасность для Николаевской области. В общем воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Примерно в 17:59 в Николаеве прогремел взрыв.

Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно враг мог ударить или ракетой Х-35, или Х-59. Подробностей относительно атаки пока нет.