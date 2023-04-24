"Было громко": партизан в одиночку подорвал важный объект оккупантов под Олешками

Движение "Атеш" наносит удар по военной инфраструктуре российских захватчиков в Херсонской области. В частности, под Олешками в воздух взлетел вражеский блокпост.

Агент партизанского движения "Атеш" на днях провел диверсию на важном для российских захватчиков объекте вблизи блокпоста в районе временно оккупированных Олешек.

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Блокпост с росгвардией взлетел в воздух

23 апреля около 21:00 партизан из "Атеша" провел диверсию на важном вражеском объекте. Для этого он использовал самодельное взрывное устройство. Несмотря на то, что это самодельная взрывчатка, она сработала хорошо. Было очень громко и самое важное, что это привело к потерям среди россиян. Более того, во время операции под раздачу попал блокпост с терроризировавшими местных росгвардейцами.

Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с терроризировавшими местное население росгвардейцами,

– сообщили партизаны.

В "Атеше" отметили, что они продолжают наносить точечные удары внутри армии России, чтобы разрушить ее.

Движение разрастается: партизаны специально вступают во вражескую армию

Ранее в движении "Атеш" сообщили, что их агенты, находящиеся в стране-агрессоре, вступают в российскую армию, чтобы совершать диверсии изнутри. Перед поступлением во вражеское войско они проходят обучение в специализированной "Атеш-школе".

Также они уже создали автономную ячейку "Атеш" в Сибири. Партизаны подчеркнули, что у них есть люди, средства и желание развалить российскую армию. В скором времени уже ожидается ряд операций на территории врага.

"Атеш" – военное партизанское движение украинцев и крымских татар.