Когда полиция прибыла, произошел второй взрыв: кадры первых минут спасательной операции в Покровске
8 августа 2023, 14:51Читати новину українською
В момент попадания вражеской ракеты по дому в Покровске на место прибыли полицейские. Нагрудная камера одного из них зафиксировала момент взрыва и первые минуты спасательной операции.
В Нацполиции показали жуткие кадры обстрела. В Покровске, по которому россияне ударили ракетами 7 августа, чрезвычайники завершили разбор завалов.
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Момент попадания по дому в Покровске: видео
Жертвы и пострадавшие в результате атаки
Известно, что в результате обстрела погибли 7 человек, еще 81 человек ранен в результате российской атаки. Среди пострадавших – дети 10 и 16 лет.
Сообщается, что сотрудник полиции и два сотрудника ГСЧС находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора. В результате обстрела повреждены 12 многоэтажных домов, 2 заведения питания, 2 магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.
Актуально об обстреле Покровска
- На 8 августа завалы дома разобраны, но разрушения, особенно после второго более мощного удара, огромны.
- Поэтому все службы продолжают работать. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что Россия намеренно нанесла ракетные удары с интервалом в несколько минут, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения.