В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв в иранском порту Бендер-Аббас

В субботу, 26 апреля, мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббас. Есть информация о пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полуофициальное информационное иранское агентство Tasnim.

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Что известно о взрыве в Бендер-Аббасе

Утром 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. По словам местных, взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе нескольких километров. Несколько человек получили ранения. Их доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.

Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв, но причина пока неизвестна,

– сказал начальник кризисного управления провинции Хормозган.

Взрыв в порту Бендер-Аббас / фото из открытых источников

Сначала Tasnim утверждало, что взрыв произошел в административном здании на территории порта. Затем агенство указало, что по неизвестным причинам взорвался топливный бак. Это привело к приостановке всех портовых операций.

По данным агентства Fars, в результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек.