В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв в иранском порту Бендер-Аббас
- В порту Бендер-Аббас в Иране произошел мощный взрыв, который повредил здания в радиусе нескольких километров и привел к ранениям людей.
- Причина взрыва остается неизвестной, но предварительно взорвался топливный бак, что приостановило все портовые операции.
- По данным агентства Fars, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 50 человек.
В субботу, 26 апреля, мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббас. Есть информация о пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полуофициальное информационное иранское агентство Tasnim.
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Что известно о взрыве в Бендер-Аббасе
Утром 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. По словам местных, взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе нескольких километров. Несколько человек получили ранения. Их доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.
Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв, но причина пока неизвестна,
– сказал начальник кризисного управления провинции Хормозган.
Взрыв в порту Бендер-Аббас / фото из открытых источников
Сначала Tasnim утверждало, что взрыв произошел в административном здании на территории порта. Затем агенство указало, что по неизвестным причинам взорвался топливный бак. Это привело к приостановке всех портовых операций.
По данным агентства Fars, в результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек.