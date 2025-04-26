Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim.

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Що відомо про вибух у Бендер-Аббас

Вранці 26 квітня в іранському порту Бендер-Аббас пролунав потужний вибух. За словами місцевих, вибуховою хвилею вибило шибки в будинках у радіусі кількох кілометрів. Кілька людей отримали поранення. Їх доправили до найближчої лікарні для надання допомоги.

Кілька хвилин тому в порту Шахід Раджаї стався сильний вибух, але причина поки невідома,

– сказав начальник кризового управління провінції Хормозган.

Вибух в порту Бендер-Аббас / фото з відкритих джерел

Спочатку Tasnim стверджувало, що вибух стався в адміністративній будівлі на території порту. Потім агенство вказало, що невідомих причин вибухнув паливний бак. Це призвело призупинення всіх портових операцій.

За данними агентства Fars, внаслідок вибуху постраждало щонайменше 50 осіб.