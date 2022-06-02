Взрыв в порту оккупированного Бердянска попал на видео: жуткие кадры

Русская армия захватила все побережье Азовского моря и оккупировала город Бердянск. В четверг, 2 июня, в порту Бердянска прогремел мощный взрыв, который очевидцы успели записать на видео.

Мощный взрыв с бердянского пляжа

Взрыв в порту Бердянска раздался 2 июня около 13:50, сообщает 24 канал. Кто ответственен за взрыв в порту – пока неизвестно.

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По официальным данным, позиций Вооруженных Сил Украины в Бердянске нет. Местные СМИ сообщали, что взрыв во временно оккупированном городе мог быть следствием удачной работы украинских партизан.

По разным данным, взрывов было сразу два с разницей в 10 – 15 минут. Местные коллаборанты поспешили заявить, что взрыв был вызван якобы разминированием порта.

Вместе с тем, в социальных сетях появилось видео взрыва, снятого на местном пляже вблизи порта. На вид отчетливо виден мощный взрыв, после которого слышен сильный грохот. Несмотря на это, местные жители не спешили покидать пляж.

Видео взрыва в порту Бердянска

В Бердянске в марте уничтожили вражеское судно

Россия, хоть и лишила Украину выхода к Азовскому морю, однако ВСУ не разрешают оккупантам свободно дышать. В марте наши военные нанесли врагу мощный удар.

24 марта сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уничтожили в порту Бердянска вражеский десантный корабль "Орск" черноморского флота государства-агрессорки.

Впоследствии прессслужба Военно-морских Сил ВСУ уточнила, что украинские защитники повредили 2 вражеских судна в Бердянске. Оказалось, что их капитаны еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону оккупантов.

25 марта в Генштабе ВСУ уточнили, что нашим воинам удалось поразить не "Орск", а большой десантный корабль "Саратов" . Он был уничтожен с помощью агентов в России .

Взрывы на оккупированных территориях Запорожья

В мае на временно оккупированных территориях Украины, в частности, Запорожье, участились взрывы. По одной из версий, российское руководство проводит чистки среди коллаборантов, не выполняющих поставленные цели.

Один из таких инцидентов произошел 22 мая во временно оккупированном Энергодаре. Тогда прогремел взрыв в подъезде , где живет мать гауляйтера города – Андрея Шевчика. Предатель и два его охранника попали в реанимацию.

Еще один взрыв прогремел 30 мая в центре временно оккупированного Мелитополя. По предварительным данным, был взорван автомобиль. Российские кафиры не разглашают имен пострадавших, однако местные СМИ информировали, что это может быть племянница гауляйтера Евгения Балицкого.

После взрыва в Мелитополе коллаборантка Галина Данильченко захотела уйти в отставку , ведь опасается из-за своей жизни.

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