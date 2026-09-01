Взрыв в райотделе полиции Ровно: что известно о причинах трагедии и погибшем

Во внутреннем дворе отделения полиции в Ровно произошел взрыв, в результате которого погиб заместитель начальника управления. Еще трое правоохранителей получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

В ГБР назвали предварительную причину взрыва и сообщили о должности погибшего полицейского.

Каковы подробности?

Инцидент произошел 31 августа 2026 года около 15:30 во внутреннем дворе отделения полиции № 1 Ровненского районного управления полиции.

Тяжелые травмы получили руководитель одного из управлений, другой заместитель и инспектор одного из отделов, которых срочно госпитализировали. По предварительной информации, на территории учреждения мог взорваться один из боеприпасов из-за нарушения правил безопасного хранения взрывоопасных веществ.

Сообщалось также, что взрыв прогремел при исполнении служебных обязанностей работниками взрывотехнической службы.

Следователи ГБР уже завершили осмотр места происшествия, изъяли обломки и служебную документацию, а также назначили ряд экспертиз и допрашивают свидетелей.

Взрыв в райотделе полиции в Ровно: смотрите фото с места происшествия

Что известно о погибшем?

Погибшим взрывотехником оказался 47-летний подполковник полиции Николай Омельчук. Более 25 лет он посвятил службе Украине, защите людей и работе, ежедневно связанной с риском для жизни.

За годы карьеры Омельчук прошел путь от техника-сапера НИЭКЦ до заместителя начальника управления – начальника отдела обеспечения взрывобезопасности управления взрывотехнической службы ГУНП в Ровненской области. Он регулярно выполнял сложные и опасные задачи по поиску, извлечению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Четыре раза в составе сводного отряда взрывотехников Нацполиции Омельчук участвовал в разминировании освобожденных от оккупантов территорий Украины. После гибели полицейского остались жена, две дочери 21 и 17 лет и 5-летний сын.