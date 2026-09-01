У ДБР назвали попередню причину вибуху й розкрили посаду загиблого поліціянта.

Які подробиці?

Інцидент стався 31 серпня 2026 року близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції.

Тяжкі травми отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів, яких терміново госпіталізували. За попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин.

Повідомлялося також, що вибух пролунав під час виконання службових обов'язків працівниками вибухотехнічної служби.

Слідчі ДБР уже завершили огляд місця події, вилучили уламки та службову документацію, а також призначили низку експертиз і допитують свідків.

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Що відомо про загиблого?

Загиблим вибухотехніком виявився 47-річний підполковник поліції Микола Омельчук. Понад 25 років він присвятив службі Україні, захисту людей та роботі, яка щодня пов'язана з ризиком для життя.

За роки кар'єри Омельчук пройшов шлях від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління – начальника відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП у Рівненській області. Він регулярно виконував складні та небезпечні завдання з пошуку, вилучення і знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Чотири рази у складі зведеного загону вибухотехніків Нацполіції Омельчук брав участь у розмінуванні звільнених від окупантів територій України. Після загибелі поліцейського залишилися дружина, дві доньки віком 21 та 17 років і 5-річний син.