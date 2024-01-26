Взорвалось частное бомбоубежище: в элитной деревне для работников МО России вспыхнул пожар
В России загорелся подвал в одном из частных бомбоубежищ, которое размещено в элитном селе для работников минобороны. Сообщается, что его владельцем является "человек из силовиков".
Пожар удалось потушить – причиной стал взрыв в этом населенном пункте. Оказалось, что даже в безопасном месте для российской элиты опасность может прийти с неожиданной стороны.
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Взрыв бомбоубежища
В суперэлитном селе Раздоры, расположенном на престижном направлении Рублевского шоссе вспыхнуло одно из частных бомбоубежищ. Пожар произошел на территории "Лесное", что на участке, занимающем чуть более 100 соток. Сообщается, что возгорание возникло в подвале объекта.
На место приехали пожарные, пожар удалось потушить. По информации российских СМИ, причиной возгорания стал бойлер, взорвавшийся в подвале. Владелец участка – "человек из силовиков".
Из публичных источников известно, что участками размером более 100 гектаров в подмосковном селе Раздоры владела семья помощника Дмитрия Медведева и генерала ФСО Михаила Михеева – последний именно в "Лесном". Также там размещены участки заместителя министра обороны Руслана Цаликова.
Взрывы в России
- В России уже регулярно происходят постоянные взрывы – однако значительно иного характера. Например, в ночь на 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. Через этот объект транспортировали 40% сырой нефти – а теперь он не работает на неопределенный срок.
- В ночь на 25 января украинские дроны поразили морской терминал, принадлежащий Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Он является единственным НПЗ на берегу Черного моря. Известно, что повреждено по крайней мере нефтеперерабатывающую установку, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.
- Так журналисты издания The Spectator отметили, что дроны оказались более успешными и эффективными против российских ресурсов, чем санкции Запада. Беспилотники поражают оккупантов прямо в "больные места". Это наносит удар путинской военной машине.