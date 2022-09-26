Уничтожен до основания: в доме в Сарнах прогремел взрыв – что произошло
Источник:ГСЧС Ровенской области
В частном жилом доме в Сарнах Ровенской области прогремел мощный взрыв. В результате пострадала хозяйка дома.
Взрыв раздался около 15:20 26 сентября. В результате дом почти полностью разрушен.
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Причиной взрыва мог быть газ
84-летняя хозяйка дома в результате взрыва подверглась ожогам I-III степеней тяжести и с ожогами 20% кожи, в том числе плеч, верхних конечностей и голени сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
Последствия взрыва в Сарнах / Фото ГСЧС Ровенской области
По предварительным данным, причиной взрыва мог стать газ. На месте взрыва работают спасатели, полицейские, газовщики и энерговики.
Спасатели привлекли 3 единицы спецтехники и 12 человек из личного состава. После завершения следственных действий, проводимых сейчас правоохранителями, спасатели разберут конструкцию.
Газ является вероятной причиной взрыва / Фото ГСЧС Ровенской области
Сарны во время полномасштабной войны
Город Сарны в Ровенской области с начала полномасштабного российского вторжения подвергся нескольким ракетным ударам со стороны россиян.
Ракетный удар 16 марта, к счастью, обошелся без жертв.
Также по городу били ракетами вечером 25 июня. Тогда оккупанты двумя ракетами попали в станцию техобслуживания и автосервис. В здании СТО российские ракеты полностью разрушили стену, часть здания упала. Здание автомастерской также рухнуло – упали многие железные конструкции и перекрытия. Вражеские обстрелы также повредили грузовики. В результате атаки погибли 4 мужчин.
28 августа россияне нанесли 4 ракетных удара по городу и попали по военному объекту. Ударная волна повредила более 30 домов. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.
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