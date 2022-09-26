Вибух пролунав близько 15:20 26 вересня. Унаслідок цього будинок майже повністю зруйнований.

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Причиною вибуху міг бути газ

84-річна господарка будинку унаслідок вибуху зазнала опіків І-ІІІ ступенів важкості та з опіками 20% шкіри, зокрема плечей, верхніх кінцівок та гомілки зараз перебуває у важкому стані у лікарні.



Наслідки Вибуху в Сарнах / Фото ДСНС Рівнещини

За попередніми даними причиною вибуху міг стати газ. На місці вибуху працюють рятувальники, поліцейські, газовики та енергетики.

Рятувальники залучили 3 одиниці спецтехніки та 12 осіб з особового складу. Після завершення слідчих дій, які зараз проводять правоохоронці, рятувальники проведуть розбір конструкції.



Газ є ймовірною причиною вибуху / Фото ДСНС Рівненщини

Сарни під час повномасштабної війни

Місто Сарни у Рівненській області від початку повномасштабного російського вторгнення зазнали кілька ракетних ударів зі сторони росіян.

Ракетний удар 16 березня, на щастя, обійшовся без жертв.

Також по місту били ракетами ввечері 25 червня. Тоді окупанти поцілили у станцію техобслуговування та автосервіс. Загарбники двома ракетами поцілили в СТО та автосервіс, які в цей час працювали. У будівлі СТО російські ракети повністю зруйнували стіну. Внаслідок цього впала частина будівлі. Будівля автомайстерні також завалилася – впали багато залізних конструкцій і перекриття. Ворожий обстріл також пошкодив вантажівки. Унаслідок атаки загинуло 4 чоловіків.

28 серпня росіяни завдали 4 ракетні удари по місту та влучили по військовому об'єкту. Вибухова хвиля пошкодила понад 30 будинків. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв.

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