В оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с российским военным, – СМИ

В оккупированном Севастополе утром 2 сентября прогремел мощный взрыв, после которого загорелся автомобиль Mazda. По предварительным данным, в момент взрыва в машине находился мужчина, который, предположительно, является российским военнослужащим.

После инцидента российские силовики перекрыли улицу, а пострадавшего госпитализировали. Об этом пишет "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

Что известно о взрыве в Севастополе?

Инцидент произошел около 06:45 на улице Колобова. Очевидцы рассказали, что после взрыва загорелся автомобиль Mazda. В результате пострадал мужчина, находившийся в машине.

Предположительно, взрыв произошел после того, как мужчина сел в автомобиль, но еще не успел завести двигатель. Устройство могло быть установлено под моторным отсеком автомобиля.

В результате взрыва автомобиль загорелся, а мужчина получил тяжелые ранения. Его госпитализировали, однако информации о его текущем состоянии пока нет.

Местные жители отметили, что взрыв был довольно мощным. Его, по словам очевидцев, было слышно даже на соседних улицах. После этого на место прибыли российские силовики. Они перекрыли часть улицы Колобова и начали выяснять обстоятельства происшествия.

Сначала причины взрыва оставались неизвестными. Местные жители выдвигали различные версии: в частности, предполагали, что могла взорваться сама машина или что неподалеку мог упасть беспилотник.

Впоследствии появилась информация, что пострадавший мужчина, вероятно, является российским военнослужащим. В то же время его личность пока не раскрывают.

По данным источников, взрыв мог быть вызван самодельным взрывным устройством. Предварительно его мощность оценивают примерно в 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Также сообщается, что взрыв произошел вблизи дома № 22/3 на улице Колобова. В этом районе в свое время квартиры получали российские военнослужащие. В настоящее время обстоятельства взрыва уточняются.

Украинское партизанское движение "Атеш" также заявило о причастности подполья к событиям 2 сентября. Там отметили, что таким образом партизаны якобы "поздравили" российских военнослужащих и ветеранов гвардейских частей с Днем российской гвардии.

Это не первый случай взрыва, связанного с российскими военными или представителями оккупационных структур в Крыму. В частности, 13 августа в Севастополе в результате взрыва погиб капитан 1-го ранга ВМФ России Роберт Шагеев. Он был бывшим командиром украинской подводной лодки "Запорожье", которая после оккупации Крыма перешла на сторону России.

Тогда взрыв произошел на Столетовском проспекте. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в урне возле скамейки.