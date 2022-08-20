Вместо войны на истребление – война на унижение, – военный эксперт о взрыве в Севастополе

Традиционный "хлопок" снова расцвел в оккупированном Крыму. Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Евпатории, Бахчисарае и Севастополе.

"Официальная" версия россиян – работа ПВО. Кроме того, они заявляют о сбитии беспилотника над штабом черноморского флота России стрелковым оружием. Это просто смешно. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Говорят, что Россия готова вести войну на истребление, а мне кажется – идет война на унижение. The Wall Streat Journal написал отдельную заметку о том, что в очень хорошо защищенный штаб черноморского флота каким-то образом долетел беспилотник, и они были вынуждены сбивать его стрелковым оружием. Это просто смешно. "Вторая армия мира" – а здесь речь идет о сбитии беспилотника стрелковым оружием,

– заметил он.

Очередь на унижение россиян

Благодаря удачным операциям специалистов оккупантам становится очень больно. Сначала они потеряли крейсер "Москва"; со временем – более половины самолетов на аэродроме "Саки". А теперь россиян оглушили "хлопки" по штабу в Севастополе.

ПВО в Севастополе была бессильна

Пока можно констатировать, что ПВО оккупантов в Севастополе не способно справиться с атакой неизвестного беспилотника.

"Если бы Украина полетела туда, к примеру, "мигами" или "сушками", то их с большой вероятностью сбили. Но мы действуем нелинейно. полетел какой-то маленький дрон-камикадзе, несущий совсем небольшой объем взрывчатки, но этого достаточно, чтобы оно сработало. И оно работает", – считает Нарожный.

С Бельбеком не покончено

Он добавил, что совершить успешную операцию на крупнейшем аэродроме Бельбек пока не удалось. "Наверное, ребята еще работают", – подчеркнул Павел Нарожный.

Регулярный "хлопок" свидетельствует о целенаправленном истреблении всего того, чем россияне собирались убивать украинцев и держаться на захваченных землях.

Мы видим системную работу на уничтожение средств огневого поражения – уничтожаются склады, аэродромы, боеприпасы,

– сказал он.

По словам военного эксперта, дрон не обязательно запускать с территории контролируемой Украины. Специалисты могли добраться до побережья Крыма и запустить его оттуда. "Они могли дойти на какой-нибудь лодке, зайти со стороны россии на машине и т.д. Не нужно смотреть, что мы запускаем что-то из Одессы. Мы можем запускать что-то из Ялты", – сказал Нарожный.

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