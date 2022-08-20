Вместо войны на истребление – война на унижение, – военный эксперт о взрыве в Севастополе
Традиционный "хлопок" снова расцвел в оккупированном Крыму. Местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Евпатории, Бахчисарае и Севастополе.
"Официальная" версия россиян – работа ПВО. Кроме того, они заявляют о сбитии беспилотника над штабом черноморского флота России стрелковым оружием. Это просто смешно. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Говорят, что Россия готова вести войну на истребление, а мне кажется – идет война на унижение. The Wall Streat Journal написал отдельную заметку о том, что в очень хорошо защищенный штаб черноморского флота каким-то образом долетел беспилотник, и они были вынуждены сбивать его стрелковым оружием. Это просто смешно. "Вторая армия мира" – а здесь речь идет о сбитии беспилотника стрелковым оружием,
– заметил он.
Очередь на унижение россиян
Благодаря удачным операциям специалистов оккупантам становится очень больно. Сначала они потеряли крейсер "Москва"; со временем – более половины самолетов на аэродроме "Саки". А теперь россиян оглушили "хлопки" по штабу в Севастополе.
ПВО в Севастополе была бессильна
Пока можно констатировать, что ПВО оккупантов в Севастополе не способно справиться с атакой неизвестного беспилотника.
"Если бы Украина полетела туда, к примеру, "мигами" или "сушками", то их с большой вероятностью сбили. Но мы действуем нелинейно. полетел какой-то маленький дрон-камикадзе, несущий совсем небольшой объем взрывчатки, но этого достаточно, чтобы оно сработало. И оно работает", – считает Нарожный.
С Бельбеком не покончено
Он добавил, что совершить успешную операцию на крупнейшем аэродроме Бельбек пока не удалось. "Наверное, ребята еще работают", – подчеркнул Павел Нарожный.
Регулярный "хлопок" свидетельствует о целенаправленном истреблении всего того, чем россияне собирались убивать украинцев и держаться на захваченных землях.
Мы видим системную работу на уничтожение средств огневого поражения – уничтожаются склады, аэродромы, боеприпасы,
– сказал он.
По словам военного эксперта, дрон не обязательно запускать с территории контролируемой Украины. Специалисты могли добраться до побережья Крыма и запустить его оттуда. "Они могли дойти на какой-нибудь лодке, зайти со стороны россии на машине и т.д. Не нужно смотреть, что мы запускаем что-то из Одессы. Мы можем запускать что-то из Ялты", – сказал Нарожный.
Что происходит в Крыму: коротко
- В течение 19 – 20 августа на полуострове было очень горячо . В частности, взрывы зафиксировали возле Евпатории, Феодосии и Керчи.
- Очевидно, россиянам очень страшно. Да, они усиливают меры безопасности в Крыму – установили блокпосты для обыска украинских автомобилей и выявления диверсантов.
- Кроме того, кафиры подогнали к побережью Севастополя свои боевые корабли . Их наспех выводят из бухты во избежание попаданий по флоту.
- Тем временем юмористический фронт подготовил для украинцев новую порцию мемов о крымском "хлопке".
- Считается, что взрывы в Крыму выполняют не только функцию уничтожения вражеского оружия, техники и боеприпасов. Они могут открыть глаза россиянам на то, что на Украине настоящая война, а не "спецоперация".