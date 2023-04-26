В сердце оккупированного Севастополя раздался взрыв

Во временно оккупированном Севастополе раздался звук взрыва. Предварительно это произошло в самом центре города.

В среду 26 апреля в центре Севастополя раздался взрыв. Самым громким он был в центре города, однако отдаленно его услышали даже жители северной части.

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В Севастополь пришел неизвестный "хлопок"

Источник взрыва пока неизвестен. Но местные корреспонденты сообщают, что звук походил на отдаленный артиллерийский выстрел.

Интересно, что пропагандистские издания временно оккупированного Крыма вообще не сообщают об инциденте. Россияне в очередной раз оставили испуганных местных жителей без информации. Между тем, гауляйтеры радостно отчитываются о перехвате очередного "террориста" в Симферополе.

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