В сердце оккупированного Севастополя раздался взрыв
Источник:Крым.Реалии
Во временно оккупированном Севастополе раздался звук взрыва. Предварительно это произошло в самом центре города.
В среду 26 апреля в центре Севастополя раздался взрыв. Самым громким он был в центре города, однако отдаленно его услышали даже жители северной части.
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В Севастополь пришел неизвестный "хлопок"
Источник взрыва пока неизвестен. Но местные корреспонденты сообщают, что звук походил на отдаленный артиллерийский выстрел.
Интересно, что пропагандистские издания временно оккупированного Крыма вообще не сообщают об инциденте. Россияне в очередной раз оставили испуганных местных жителей без информации. Между тем, гауляйтеры радостно отчитываются о перехвате очередного "террориста" в Симферополе.
Украина готовится к освобождению Крыма
- Сейчас окончательным фактом является то, что Украина не собирается уступать временно оккупированный Крым. Это не только вопрос принципа, это и вопрос безопасности. Об этом открыто говорит политическо-военное руководство Украины и глава ГУР. Также в последнее время эксперты склоняются к мнению, что Крым может быть освобожден раньше, чем Донбасс.
- В частности, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что частью предстоящего контрнаступления ВСУ может быть и освобождение временно оккупированного Крымского полуострова. По его мнению, с военной точки зрения необходимо сначала уничтожить врагов там, а затем переходить к освобождению Донбасса. Ведь, как показал опыт, россияне могут ударить в тыл со стороны полуострова.
- Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес по этой же причине тоже считает, что Крым может быть освобожден раньше восточных частей Донецкой и Луганской областей. По его мнению, именно изоляция и освобождение Крыма – ключ к деоккупации Донбасса.
- Так что на временно оккупированном полуострове сейчас готовятся все. Прежде всего, те, кто ждет ВСУ с объятиями – на стенах появляются проукраинские символы и граффити. Тем временем оккупанты в панике роют окопы, перебрасывают технику и личный состав в Крым и создают там фортификационные сооружения.