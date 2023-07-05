Взрыв в суде Киева устроил мужчина, которого доставили на заседание: кто это мог быть

В здании Шевченковского районного суда Киева 5 июля прогремел взрыв. По предварительной информации, его мог устроить мужчина, которого доставили на судебное заседание.

Сообщения о взрыве начали распространяться по сети около 18:00. Сейчас на месте работают все соответствующие спецслужбы.

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Взрыв мог устроить мужчина, которого доставили на заседание

Министр внутренних дел подтвердил, что в Шевченковском суде Киева произошло чрезвычайное происшествие – полиция получила сообщение о взрыве. Сейчас на место прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие соответствующие службы.

Устроить взрыв мог мужчина, которого доставили на судебное заседание.

По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу,

– подчеркнул Клименко.

В то же время "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что взрыв устроил мужчина, который в 2015 году взорвал бойцов Нацгвардии под Верховной Радой. По предварительным данным, в Шевченковском суде должны были заслушать дело Игоря Гуменюка. Он содержится под стражей уже 7 лет и 8 месяцев.

Позже судья-спикер Ирина Фролова в комментарии "Ґратам" подтвердила, что взрыв устроил Гуменюк.



Игорь Гуменюк мог устроить взрыв в суде / Фото из соцсетей

В КГВА уточнили, что взрыв прогремел в 17:20. По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам подорвал в помещении суда (предварительно – туалет) неизвестное взрывное устройство. В СМИ сообщают, что в помещении взорвались 3 гранаты.

Подтверждением того, что взрыв мог устроить Гуменюк, является расписание Шевченковского суда. В среду, 5 июля, в 15:00 должно было начаться заседание, на котором должны были рассмотреть дело подозреваемого.



Расписание Шевченковского суда / скриншот

"Суспільне" утверждает, что на заседании суда Гуменюку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако подтвердить, что взрывы устроил именно он, пока не могут. По словам Фроловой, Гуменюк закрылся в одном из помещений суда, идет спецоперация.

Кроме того, находившийся в суде адвокат Гуменюка Свиридовский заявил, что не знает, кто причастен к взрыву, – по его словам, кроме Гуменюка, в суд доставляли и других задержанных, а после заседания его вывели из зала суда. Свиридовский также подчеркнул, что взрывов было "много" и раздавались автоматные очереди.

Что известно о деле Гуменюка: коротко