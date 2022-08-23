"Привет" от местных элит: в разведке предположили, кто может стоять за взрывом в штабе пушилина

Оккупационные власти и пропагандисты заявили о прямом попадании в здание "администрации" главаря квазиреспублики "ДНР" дениса пушилина в центре Донецка. Это может быть привет от местной элиты.

Такую информацию обнародовали источники 24 каналу в разведке. Не исключается также версия с желанием местных захватчиков слить пушилина.

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Что говорят об этом разведчики

По данным нашей разведки, пушилин конфликтует с одним из "депутатов" местной элиты из-за финансов. Таким образом, псевдоруководителю квазиреспублики передали "привет".

"Попадания" в оккупационную "администрацию" пушилина: что об этом известно

российские пропагандисты сообщают, что 23 августа в здание главаря так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке попал снаряд. В здании начался пожар.

В то же время, российские СМИ пишут со ссылкой на источники, что сам пушилин в результате удара не пострадал и "находится в безопасном месте". Неповрежденный террорист даже записал видеообращение на фоне изуродованного здания.

Последствия попадания снаряда в штаб пушилина в Донецке / Фото из российского телеграмм-канала

Атака могла быть запланирована

Интересным наблюдением поделился военный журналист Андрей Цаплиенко. Он не только поделился фотографиями обстрелянной "администрации" пушилина. Он еще и заметил, что российские медиа слишком быстро прибыли на место попадания. В очередной раз возникает подозрение, что это была запланированная атака, которую нужно было упомянуть в информационном пространстве.

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