В Сумах прогремел взрыв

Россияне продолжают атаковать города Украины. Так, вечером 2 июля в Сумах был слышен взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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В Сумах раздался взрыв

Вечером 2 июля около 15:13 в Сумах была объявлена ​​воздушная тревога.

В 17:24 в Воздушных силах сообщили о разведывательном дроне над городом.

В районе Сум – вражеский разведывательный БПЛА! Возможна работа ПВО,

– говорится в сообщении.

В ПС заявили, что этот беспилотник может наводить вражеские способы поражения. Жителей города призывают соблюдать правила безопасности.

Уже в 17:51 местные СМИ написали, что в городе был слышен взрыв. После чего раздался отбой тревоги.

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