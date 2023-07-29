Путин всех защитит: в Таганроге перед "хлопком" не было ни одного оповещения

В городе Таганрог в Ростовской области России вчера, 28 июля, произошел сильный взрыв. Теперь же оказалось, что перед "атакой" не было ни одного уведомления населения об опасности.

Это при том, что российское минобороны утверждает, что сбита украинская ракета, а обломки упали на город. То есть логика террористов следующая: атака была, но мы о ней не известили.

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"В Таганроге перед взрывом не сработала система оповещения о населении, о "чрезвычайной ситуации"", – пишут местные паблики.

По словам местных жителей, предупреждения о летящей ракете не было. Ни одна сирена в городе не сработала. Также по телевидению и радио не передавали экстренные сообщения.

Что известно о "хлопке" в Таганроге

Министерство обороны России заявило, что это Вооруженные силы Украины нанесли удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200", а российские средства ПВО перехватили ракету в воздухе, но обломки рухнули на территории Таганрога.

Власти Таганрога ввели в районе, где раздался мощный взрыв, режим чрезвычайной ситуации.

А ростовским силовикам приказали каждые 15 минут осматривать небо, а все результаты своих наблюдений силовики должны вносить в журнал.

Похоже, именно созерцание неба и должны защитить россиян. На другое жителям страны-агрессора надеяться бесполезно.

! В результате взрыва в центре российского Таганрога пострадали 14 человек. Также повреждено здание кафе.