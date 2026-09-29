Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно об атаке на Тернополь?

В Тернополе раздались звуки взрывов на фоне атаки российского реактивного БПЛА. Накануне в Тернопольской ОГА предупреждали о движении вражеского БПЛА в направлении областного центра. Предварительно, в городе сработала противовоздушная оборона.

Местные жители сообщили о звуках взрывов во время воздушной тревоги. Информация о возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канал.

Напомним, в результате российской атаки на Винницкую область 29 сентября было зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждений часть потребителей осталась без электроснабжения – без света в настоящее время находятся более 15 тысяч абонентов.

На месте работают все соответствующие службы. Специалисты оценивают масштабы повреждений, ликвидируют последствия удара и проводят необходимые работы по восстановлению электроснабжения.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях атаки может уточняться по мере работы экстренных служб.