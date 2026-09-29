Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Тернопіль?

У Тернополі пролунали звуки вибухів на тлі атаки російського реактивного безпілотника. Напередодні в Тернопільській ОВА попереджали про рух ворожого БпЛА в напрямку обласного центру. Попередньо, у місті працювала протиповітряна оборона.

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів під час повітряної тривоги. Інформація щодо можливих наслідків атаки наразі уточнюється.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Вінниччину 29 вересня зафіксували влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження частина споживачів залишилася без електропостачання – без світла наразі понад 15 тисяч абонентів.

На місці працюють усі відповідні служби. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, ліквідовують наслідки удару та проводять необхідні роботи для відновлення електропостачання.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки може уточнюватися в міру роботи екстрених служб.