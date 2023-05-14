Пропагандисты пытались выдать взрывы в Иране за прилет в Тернополе

Во время воздушной тревоги 13 мая российские захватчики атаковали Украину. В этот момент в Тернополе прогремели взрывы. Российские пропагандисты сразу же поспешили заявить о прилетах.

В соцсетях пропагандисты начали публиковать видео с якобы прилетов по Тернополю.

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На обнародованных кадрах виден мощный взрыв и поднимающееся высоко в небо пламя. Выглядит все это крайне жутко. Однако эти кадры не имеют ничего общего с Тернополем. Дело в том, что на видео – взрывы в Иране, а не украинском городе.

Как работает российская пропаганда / Фото из телеграмм-каналов

Кроме того, захватчики выдают старое фото взрывов в Сирии за обстрелы Тернополя. Маразм не имеет предела.



Враг выдает взрывы в Сирии за прилет в Тернополе / Фото из соцсетей



Это фото датировано 2022 годом и было сделано в Сирии / Фото из соцсетей

Что известно о взрывах в Тернополе

В результате попадания в Тернополе двое травмированных с осколочными ранениями и ожогами их госпитализировали. Об этом сообщил руководитель ОВА Владимир Труш. Захватчики попали в складские помещения, на месте работают пожарные.

Травмированы два гражданских граждан. Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации,

– сказал глава Тернопольского ОВА.

Добавим, что вечером 13 мая Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы услышали на Западе нашей страны, а также в окрестностях Киева. Как уточнили в КГГА, в окрестностях столицы сработало ПВО. Также мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью.