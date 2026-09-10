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10 сентября, 15:17
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Обновлено - 15:31, 10 сентября

Россияне повторно атаковали ТРЦ "Мануфактура" в Сумах

Анастасия Колесникова

Днем оккупанты вторично нанесли удар по ТРЦ "Мануфактура" в центре Сум. Пока информация о пострадавших не поступала.

Оккупанты ударили по ТРЦ в центре Сум. Об этом сообщил глава ГВА Сергей Кривошеенко

Что известно об атаке на ТРЦ в Сумах?

По словам чиновника, реактивный БПЛА попал по зданию торгового центра. В результате попадания возник пожар. 

Речь идет о ТРЦ "Мануфактура", который только накануне атаковал враг. После вчерашнего обстрела центр был закрыт для восстановительных работ. Предварительно, в результате атаки погибших и раненых нет. 

Отметим, что около 14.30 в Сумах раздался взрыв. Впоследствии журналисты Суспильного уточнили, что вражеский дрон попал по территории ТРЦ. 

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Напомним, что вечером 9 сентября россияне коварно ударили реактивным дроном по ТРЦ "Мануфактура" именно во время пиковой нагрузки и массового пребывания сумчан в послерабочее время. 

Вражеская атака оборвала жизнь двух молодых людей, 21-летнего юношу и девушки. Еще 21 человек получил ранения. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся 4 травмированных, в том числе 16-летняя девочка. 

Удар произошел около 20:00. Беспилотник попал фактически у одного из входов в торговый центр. В момент атаки погибшие и пострадавшие находились на улице. 

По словам спикера ГСЧС, рядом с входом работало небольшое передвижное кафе, поэтому в этом месте было много людей. 

После удара возле торгового центра загорелось четыре автомобиля. Спасатели тушили пожары, помогали пострадавшим и вместе с медиками, стражами порядка и очевидцами доставляли тяжело травмированных в кареты скорой. 

Приблизительно через час основные работы завершили. 

Спасатели также обследовали все помещения торгового центра, чтобы убедиться, что внутри не осталось людей, нуждающихся в помощи. 

Во время осмотра они обнаружили часть ударного беспилотника. Его двигатель лежал в одном из загоревшихся у входа в торговый центр автомобилей.

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