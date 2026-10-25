Во время атаки реактивных БПЛА в Виннице раздался взрыв
25 октября в Виннице во время воздушной тревоги раздался взрыв. В небе над регионом были замечены реактивные беспилотники российской армии.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные сообщества в социальных сетях. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.
Атака БПЛА на Винницу 25 октября: что известно?
Российская армия применила для удара по Украине скоростные дроны с реактивными двигателями вечером 25 октября. Одной из целей была Винница.
Взрыв был слышен в городе около 23:20. Силы Противовоздушной обороны ведут боевые действия по вражеским целям.
Информация о последствиях обстрела на момент публикации не поступала. Атака продолжается.
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Добавим, что перед этим взрывы слышали в небе над Хмельницкой областью. Также Россия нанесла удар по объекту энергетики недалеко от Каменца-Подольского – в районе ввели экстренные отключения.