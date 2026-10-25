Під час атаки реактивних БпЛА у Вінниці чули вибух

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

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Атака БпЛА на Вінницю 25 жовтня: що відомо?

Російська армія застосувала для удару по Україні швидкісні дрони з реактивними двигунами ввечері 25 жовтня. Однією з цілей була Вінниця.

Вибух чули у місті близько 23:20. Сили Протиповітряної оборони ведуть бойову роботу по ворожих цілях.

Інформація про наслідки обстрілу на момент публікації не надходила. Атака триває.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що перед тим вибухи чули у небі над Хмельницькою областю. Також Росія вдарила по об'єкту енергетики під Кам'янцем-Подільським – у районі запровадили екстрені відключення.