Детонация в Вишневом: суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых

В Киеве избрали меру пресечения топ-менеджеру Укроборонпрома. Его подозревают в служебной халатности по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом 6 июля.

Об этом сообщает Суспильне.

Какое решение суда?

Подозреваемый будет находиться под стражей без возможности внесения залога в течение 60 суток, то есть до 14 сентября.

Адвокаты и прокуроры отказались от каких-либо комментариев.

В то же время второму подозреваемому еще избирают меру пресечения.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Об этом просили как адвокаты, так и прокуроры из-за "угрозы утечки информации и подрыва обороноспособности государства".

Напомним, что генерального директора оборонного предприятия и его заместителя по производству задержали из-за размещения боеприпасов в непригодных ангарах без необходимых разрешений вблизи жилой застройки.

Эти складские помещения вообще не были предназначены для хранения боеприпасов. Для их использования не было соответствующих разрешительных документов.

6 июля объект подвергся атаке со стороны России, после чего вспыхнул пожар и началась детонация. По официальным данным, погибли 9 человек, еще 18 пострадали.

Как отмечается в материалах дела, это произошло из-за того, что генеральный директор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, что генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин сообщил о завершении работы на этой должности 14 июля.