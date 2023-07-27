Взрыв в Запорожье перед тревогой: в ОВА заявили, что оккупанты ударили по городу

В Запорожье местные жители слышали взрыв, после чего раздалась тревога. Впоследствии в ОВА прокомментировали это, отметив, что российские оккупанты атаковали город.

В четверг, 27 июля, около 18:18 в Запорожье раздался взрыв, о чем написали местные СМИ. Как впоследствии констатировал председатель областной военной администрации Юрий Малашко, враг ударил по мирному многотысячному городу, поскольку терпит потери на поле боя.

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Продолжается ликвидация последствий атаки

По словам чиновника, специалисты уже работают над ликвидацией последствий террористического удара по областному центру.

В то же время, информация о пострадавших по состоянию на 20:22, 27 июля – не поступала.

Разрушая нашу инфраструктуру, не победить несокрушимый украинский дух и нашу жажду выбить российских преступников из украинской земли. Держим строй.

Следует сказать, что в своем сообщении глава региона не прокомментировал тот факт, что взрыв раздался до тревоги.

Обратите внимание! После того как прогремел этот взрыв, тревогу, кроме Запорожской, объявили также в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Сумской областях.

В последнем из перечисленных регионов местные жители слышали взрыв около 18:23, то есть уже после сообщения о возможной опасности.

Заметим, что оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах вы можете читать в нашем телеграме.

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