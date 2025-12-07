Взрыв в Запорожье: на город летела скоростная цель, местные СМИ пишут о перебоях со светом
- Вечером 7 декабря в Запорожье прогремели взрывы.
- Мониторинговые каналы предполагают, что удар был нанесен РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.
Россияне продолжают терроризировать Украину. Вечером 7 декабря прогремели взрывы в Запорожье.
Детали передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Запорожье 7 декабря?
О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 21:37.
В 21:36 глава ОВА Иван Федоров написал, что есть угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области.
Тревогу объявили в 21:35. Воздушные силы информировали о скоростных целях на город, а до того писали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
Отбой объявили достаточно быстро – в 21:51.
Чем ударили оккупанты?
Мониторинговый канал "Каменский пацюк" предположил, что россияне били реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" с кассетной боевой частью с временно оккупированного Мелитопольского района.
Данные о кассетной боевой части РСЗО привел и телеграм-канал "Гнилая черешня".
Какие последствия обстрела Запорожья сегодня?
Официальных данных пока нет.
Издание "РИА Юг" сообщило о перебоях со светом в Запорожье и Нижней Хортице.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Где еще есть угроза?
Мониторы указывают, что россияне запустили новые беспилотники с Курщины. А ночью могут быть баллистические удары. Возможными целями называют Киевскую и Полтавскую области – по ним уже наносили удары накануне.