Взрыв в Запорожье: на город летела скоростная цель, местные СМИ пишут о перебоях со светом

Россияне продолжают терроризировать Украину. Вечером 7 декабря прогремели взрывы в Запорожье.

Детали передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Запорожье 7 декабря?

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 21:37.

В 21:36 глава ОВА Иван Федоров написал, что есть угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Тревогу объявили в 21:35. Воздушные силы информировали о скоростных целях на город, а до того писали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Отбой объявили достаточно быстро – в 21:51.

Чем ударили оккупанты?

Мониторинговый канал "Каменский пацюк" предположил, что россияне били реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" с кассетной боевой частью с временно оккупированного Мелитопольского района.

Данные о кассетной боевой части РСЗО привел и телеграм-канал "Гнилая черешня".

Какие последствия обстрела Запорожья сегодня?

Официальных данных пока нет.

Издание "РИА Юг" сообщило о перебоях со светом в Запорожье и Нижней Хортице.

Где еще есть угроза?

Мониторы указывают, что россияне запустили новые беспилотники с Курщины. А ночью могут быть баллистические удары. Возможными целями называют Киевскую и Полтавскую области – по ним уже наносили удары накануне.