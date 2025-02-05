Спецслужбы России взорвали террориста в здании ТЦК в Ровно: СБУ рассказала обстоятельства вербовки

В Ровненском ТЦК 1 февраля прогремел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще 8 были ранены. Служба безопасности Украины установила обстоятельства вербовки агента, который организовал теракт.

Там сообщили, что "втемную" завербованного террориста намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о вербовке агента, который вызвал взрыв в ТЦК

В СБУ говорят, что Россия заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны. По материалам дела, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирщины, который искал быстрые заработки в телеграм-каналах.

Именно там его завербовал представитель российских спецслужб, который предложил парню деньги за выполненное задание. По его указанию террорист прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое замаскировал в туристическом рюкзаке.

Как сообщают в СБУ, взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ российские спецслужбы. Еще одно устройство с дистанционным управлением агент держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК.

С помощью камеры телефона работники российских спецслужб зафиксировали, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВП через вызов. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас продолжается расследование согласно части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных лиц.

Отметим, что комплексные мероприятия проводят под процессуальным руководством Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Это уже не первый трагический случай в ТЦК. В частности, в ночь на 1 февраля на автозаправке возле города Пирятин мужчина застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК. Это произошло во время сопровождения мобилизованных в воинскую часть.