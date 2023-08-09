Неужели Китай атакует: жители Владивостока в истерике из-за звуков взрывов

Жители российского Владивостока пожаловались на взрыв в районе военно-морской базы. Он раздался ночью 9 августа.

В восточном военном округе заявили, что ночью якобы прошла тренировка корвета "Громкий". Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Россиян напугали взрывы

Так, жители Владивостока сообщили о ночном взрыве в районе военно-морской базы. В пресс-службе восточного военного округа заявили, что якобы прошла тренировка корвета "Громкий". В то же время сотрудники ФСБ попросили не рассказывать о событии.

Живу на улице Героев-Тихоокеанцев возле бухты Улисс, у нас примерно пол часа назад (3:30 утра) какой-то взрыв был со стороны базы военно-морской! Полицию пожарных и даже ФСБ уже вызвали. Весь дом проснулся,

– рассказали очевидцы.

Местный политик Максим Чихунов сообщил, что российские спецслужбы приказали молчать о том, что произошло. Также он указал на сильный неприятный запах, появившийся после инцидента.

Кроме того, еще один житель Владивостока заметил и снял на камеру неизвестный объект в небе, который долгое время находился в зоне видимости.

Неизвестный объект в небе: смотрите видео

Кстати, расстояние между Владивостоком и Китаем 1 335 километров.

В Москве снова заявили об "атаке" БпЛА

Напомним, 9 августа посреди ночи в Москве заявили, что в город подлетели 2 беспилотника. По словам представителей страны-агрессорки, обе цели якобы были сбиты.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что ночью 9 августа в окрестностях города было зафиксировано два дрона. По его словам, один БпЛА якобы был сбит в районе Домодедово, а второй – в районе Минского шоссе.

В минобороны России также прокомментировали инцидент. Там заявили, что Киев якобы пытался совершить "террористическую атаку" на Москву. Пропагандистские СМИ утверждали, что долетевшие до Москвы дроны якобы были боевые и заходили по двум направлениям: с юго-запада и с юга.