Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших возросло вдвое

В результате мощного взрыва, прогремевшего на военной базе "Комокс" в Канаде 18 ноября, пострадали 22 человека. Среди них не только военные, но и мирные жители.

Ранее сообщалось, что травмы от взрыва получили 10 человек. Поэтому количество пострадавших возросло более чем в 2 раза.

Важно На военной базе в Канаде прогремел взрыв: есть пострадавшие

По данным Министерства национальной обороны Канады, в результате взрыва пострадали:

16 военнослужащих,

6 мирных жителей.

Полковник и командир крыла 19 Wing Comox Брин Элиот заверил, что всех пострадавших, за исключением одного военнослужащего, уже выписали из больницы. Хотя здание ремонтировалось, оно использовалось под жилые помещения. На момент взрыва в здании проживало 59 человек, но не все находились в помещении.

Эллиот сообщил, что после взрыва на место прибыла городская поисково-спасательная группа из Эскимальта, которая прочесывала здание с помощью инфракрасных технологий.

Они искали всю ночь, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-то,

– сказал Эллиот.

Инцидент расследуется федеральными и провинциальными чиновниками, а также военными.

Что известно о взрыве на военной базе в Канаде