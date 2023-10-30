В Москве возле аэропорта "Шереметьево" произошел взрыв: несколько автомобилей в огне

В российской столице рядом с аэропортом Шереметьево произошел взрыв на заправке. В огне оказалось сразу несколько машин, есть пострадавшие.

О пожаре сообщают российские СМИ, в телеграмм-канале уже опубликовали немало видео и фото с места событий.

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Что произошло у россиян

На АЗС взорвался резервуар с газом, после чего огонь распространился на 60 квадратных метров. Кроме того, пламя перекинулось на транспортные средства, находившиеся в момент взрыва на заправке.

"Пожар на газовой заправке рядом с аэропортом Шереметьево в квартале Кльязьма. Рванул резервуар, несколько машин в огне", – говорится в сообщении.

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Есть пострадавшие

Очевидцы сообщили, что слышали два взрыва. Сначала российские СМИ сообщали, что Информация о пострадавших уточняется, и впоследствии уточнили, что в результате инцидента пострадали два человека.

На обнародованном видео можно увидеть густой столб дыма. Масштабы пожара, по-видимому, достаточно существенны.

Пожар виден издалека: видео

Впоследствии рос СМИ сообщили со ссылкой на экстренные службы, что пожар локализован, его удалось потушить.

"Пожар локализован на 60 квадратах", – говорится в сообщении.

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