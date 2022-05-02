В Чернобаевке снова победа ВСУ

Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Подробности Возле Херсона раздался мощный взрыв: над городом поднялся огромный столб дыма

Взрывы произошли вблизи Чернобаевки, аэропорта. Не комментирую. Это победа наших Вооруженных Сил,

– отметил Лагута.

Коротко о взрывах в Херсонской области

В понедельник, 2 мая, вблизи Херсона раздался мощный взрыв. Очевидцы рассказывают, что ударная волна была такой силы, что в домах затряслись окна.

Над городом образовался густой столб дыма:

Феномен Чернобыевки: что нужно знать

Ситуация в Херсонской области

Разведка Великобритании озвучила планы России по Херсонской области – регион стратегически важен для оккупантов. С ее помощью российские захватчики будут осуществлять транспортное сообщение, если военные смогут продолжать наступление на Украину.

Впрочем, в ВСУ знают, как освободить от оккупации Херсон. Федор Вениславский отметил, что ситуацию в регионе следует оценивать комплексно, а избавляться от врагов – шаг за шагом.

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