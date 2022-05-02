У Чорнобаївці знову перемога ЗСУ

Про це розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Деталі Біля Херсона пролунав потужний вибух: над містом піднявся величезний стовп диму

Вибухи стались поблизу Чорнобаївки, нашого аеропорту. Не коментую. Це перемога наших Збройних сил,

– зазначив Лагута.

Коротко про вибухи на Херсонщині

У понеділок, 2 травня, поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Очевидці розповідають, що ударна хвиля була такої сили, що в будинках затряслися вікна.

Над містом утворився густий стовп диму:

Феномен Чорнобаївки: що треба знати

Ситуація на Херсонщині

Розвідка Великої Британії озвучила плани Росії щодо Херсонської області – регіон є стратегічно важливим для окупантів. За її допомогою російські загарбники здійснюватимуть транспортне сполучення, якщо військові матимуть можливість продовжувати наступ на Україну.

Втім, у ЗСУ знають, як звільнити від окупації Херсон. Федір Веніславський зазначив, що ситуацію у регіоні слід оцінювати комплексно, а позбуватися ворогів – крок за кроком.

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