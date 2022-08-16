В сети опубликовали момент "хлопка" возле Джанкоя в Крыму

Крайне беспокойным для жителей Крыма было утро 16 августа. На оккупированном полуострове раздалось сразу несколько взрывов, близ Джанкоя.

Сначала поступала информация о том, что причиной "хлопка" стал пожар на подстанции в Азовском, что в Джанкое. Вскоре местные сообщили, что взрывы слышали и в другом месте.

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Ярко вспыхнуло вблизи Джанкоя

Очевидцам удалось зафиксировать на видео момент мощного взрыва вблизи Джанкоя. Его масштаб был таким, что явно не имел ничего общего с пожаром на подстанции.

Это совсем не похоже на "лишь трансформатор горит", как пишут сейчас россияне. Вероятно, горит он в одном месте, а взорвался склад с боеприпасами – в другом,

– подчеркнул Сергей Стерненко.

Вблизи Джанкоя произошел мощный взрыв: смотрите видео

В местных изданиях уже пытаются успокоить жителей полуострова. Там заметили, что вблизи Джанкоя якобы произошло две разные чрезвычайные ситуации. Одна из них, собственно, пожар на подстанции. Другая же – детонация склада с боеприпасами.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в шутку отметил , что пока все мы спали, в Крым привезли свежий "хлопок". Он также подчеркнул, что вблизи Джанкоя раздался взрыв. Там продолжает детонировать склад с боеприпасами врага. Кроме того, в другом районе горит подстанция.

Подстанция горит в Майском, а вот склад с боеприпасами детонирует в Азовском. Но оба населенных пункта принадлежат к Джанкойскому району.

Журналист Андрей Цаплиенко также пошутил, что нас ожидает очередная пробка на Крымском мосту. Также ему стало интересно, какое в этот раз озвучат пояснения россияне. Не будут ли они отходить от традиций, обвиняя во всем курение и нарушение техники безопасности?

Расположение подстанции важно

Заметим, что Джанкой – важный транспортный узел для оккупанта. Там расположена большая железнодорожная станция, через которую враг опрокидывает на Юг как свою живую силу, так и технику и боекомплект.

Теперь же поступила информация, что горит не совсем простая подстанция. Как выяснилось, она расположена вблизи ключевого захватчика железнодорожного узла.

Подстанция вблизи Джанкоя хорошо пылает: смотрите видео

Добавим, что с утра взрывы слышали также в оккупированном Донецке . Судя по фотографиям, а также видео очевидцев, "хлопок" привезли сразу в несколько районов города.

Горожанам также удалось снять сами моменты "прилетов". Поскольку это вся имеющаяся информация, то мы точно не можем сказать, по чьей инициативе в Донецк привезли "хлопок". Но отрицать тот факт, что она есть, не будем.

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