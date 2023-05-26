Обломков в глаза не видели, но жалуются на ракету: в России паника из-за "НЛО" над Ростовщиной

Поздним вечером 25 мая что-то неизвестное якобы атаковало военный аэродром в Ростовской области. Утром на следующий день оккупанты уже кичились, что они вроде бы сбили ракету.

Атака неизвестным объектом произошла недалеко от Морозовского аэродрома. Кадры, снятые накануне очевидцами, демонстрировали что-то очень красивое и зрелищное, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака БПЛА по Крыму: член Меджлиса рассказал, где раздавался громкий "хлопок"

Якобы атаковала ракета

Итак, как рассказывают росСМИ, военный аэродром в Ростовской области якобы пыталась атаковать ракета. Говорят, что летела она на высоте 17 километров со скоростью 5 тысяч километров в час. А сбить ее – как убеждают оккупанты – удалось в 4 километрах от аэродрома.

Интересно, что оккупанты настолько уверены в сбитии ракеты, что до сих пор не могут найти ее обломков. Этим занимаются сотрудники спецслужб, но что-то им это не очень удается. Что касается пострадавших, то они отсутствуют.

Заметим, что якобы сбивание ракеты подтвердил губернатор Ростовской области. По словам Василия Голубева, это удалось сделать в небе региона.

В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу,

– похвастался он.

У россиян традиционно разыгралась фантазия. Ведь скорость у 5000 километров в час характерна баллистическим ракетам. В арсенале Украины такого типа снарядов, которые еще могли бы преодолевать расстояние более 300 километров, просто нет. Столько к линии разграничения.

В то же время оккупанты хотя бы немного подготовились. Не обвиняли в использовании Storm Shadow, предоставленных нам Великобританией, ведь их скорость – 1000 километров в час.

Как бы там ни было, россиянам хорошенько вспыхнуло из-за странной вспышки в небе над Ростовщиной. Простите уже за тавтологию. К слову, громко было под утро в Краснодаре.

Оккупанты жалуются на атаку дронов

Около 04:00 мощный взрыв прогремел в центре Краснодара. По странному стечению обстоятельств именно в то время россияне атаковали Украину дронами и ракетами.

Жители сетовали на по меньшей мере два "хлопка". Пропагандисты заметили, что неспокойно было на улицах Фестивальной и Морской. Их жители практически сразу начали распространять сетью видео и фото с места взрыва.

Понятное дело, что оккупанты сразу же принялись восхвалять "успешную работу ПВО". Правда, на видео можно увидеть, что после взрыва в небо поднялось облако черного дыма, что характерно для прилета. Сами краснодарцы говорят, что "обломки БПЛА" якобы упали на сооружение МТС в центре города.