Взрыв в районе "Соликамского завода "Урал": в небо вздымается густой дым

Неспокойным выдался день 31 октября для россиян. Стало известно, что в районе "Соликамского завода "Урал" произошел взрыв.

Об этом рассказывают русские СМИ, ссылаясь на местных жителей. Последние сообщили, что в Соликамске слышали "хлопки".

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Что известно о взрыве

Заметили, что над территорией Соликамского завода взвивается столб густого серого дыма. Кроме того, жители жалуются, что в некоторых домах выбило стекла из-за взрыва.



В небо вздымается густой серый дым / Фото очевидцев

Как отметили в МЧС, "хлопок" произошел во втором корпусе завода. Говорят, взорвалось что-то в кислотном цехе в том же втором корпусе. Также утверждают, что на момент детонации внутри никого не было. Уверяют, что будто взрыв не повлиял на работу предприятия, и что никто не пострадал.

Главное управление МЧС в Пермском крае уверяет, что пожара после "технологического хлопка" не произошло.

В сеть выложили, как в небо вздымается дым: смотрите видео

Это значит, считай, прямо у вахты первой, напротив большого. Столб (дыма – 24 Канал) из-за пасмурности погоды не виден, но он прямо вообще большой. Жесткий,

– говорит очевидец.

Говорят, на место происшествия отправили 44 человека и 11 единиц техники. Среди них – 36 сотрудников МЧС и 10 единиц спасателей техники.

Обратим внимание, что пока россияне не пытались связать то, что произошло с атакой Украины. Собственно, от нашего государства до этого завода – несколько тысяч километров дороги.



Между Соликамском и Киевом тысячи километров / Скриншот карты

Соликамский завод "Урал" – один из самых крупных военно-промышленных заводов в России. В нем занимаются выработкой пороха, взрывчатых веществ и спецхимии. Он входит в концерн "Спецхимия" корпорации "Ростех".