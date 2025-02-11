Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: в каком состоянии пострадавшие

Днем в среду, 5 февраля, возле здания ТЦК в Каменце-Подольском произошел взрыв. Известно, в каком состоянии находятся травмированные в результате инцидента по состоянию на 11 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Хмельницкий, которому о состоянии пострадавших рассказал главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота.

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Состояние пострадавших после взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском

Борис Сирота отметил, что на сегодня в медицинском учреждении находятся трое травмированных.

По его словам, состояние врача стабильное, он в сознании. Сейчас он находится в реанимационном отделении, а через несколько дней его переведут в травматологию для дальнейшего наблюдения.

У военного, по словам врача, удалили инородное тело и наложили гипсовую повязку на место перелома.

"Его состояние приближено к удовлетворительному, и, вероятно, в ближайшее время он будет выписан", – отметил Сирота.

Главный врач Каменец-Подольской городской больницы указал, что женщине, пострадавшей, установлен аппарат внешней фиксации, продолжается лечение раны. После ее заживления планируется внутренняя фиксация. По его словам, ее лечение будет длительным, однако состояние пока удовлетворительное.

Все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением и обеспечены необходимыми лекарствами. Мы делаем все возможное для их скорейшего выздоровления,

– отметил Борис Сирота.