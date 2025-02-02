Мужчина бежал от ТЦК и быстро уехал на машине, – очевидец взрыва в Павлограде

В Павлограде 2 февраля произошел взрыв возле ТЦК, после которого очевидец увидел, как мужчина быстро уехал на машине. Ранен военнослужащий, его состояние легкое.

Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на "Общественное". В Павлограде Днепропетровской области 2 февраля вечером произошел взрыв возле здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Взрыв возле ТЦК в Павлограде

После взрыва очевидец происшествия Артем вышел на балкон и увидел, как со стороны здания ТЦК бежал мужчина. Он сел в машину и быстро уехал с места инцидента.

Взрыв произошел в 18:40, предварительно сдетонировал неустановленный предмет. На месте работают правоохранители, а раненому мужчине, вероятно военнослужащему, врачи оказывают помощь. Его состояние оценивают как легкое.

А местный житель Владислав, который живет поблизости, заметил: взрыв был настолько мощный, что задрожали окна в подъезде.

К слову, в Украине взрыв произошел и в территориальном призывном пункте в Ровно. Глава Центра противодействия дезинформации обвиняет в этих событиях российские спецслужбы, в том числе ГРУ и ФСБ.