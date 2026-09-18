Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно о задержании подозреваемых?

СБУ и Нацполиция задержали двух жителей Львовской области, которых подозревают в теракте возле Стрыйского районного ТЦК 17 сентября. В результате взрыва тяжело пострадал военнослужащий режимного объекта.

По данным следствия, мужчины подъехали к зданию на собственном автомобиле. Один из них выбросил самодельное взрывное устройство через окно машины на парковке возле военкомата, после чего они скрылись.

Впоследствии военнослужащий ТЦК во время осмотра взрывчатки приблизился к ней, после чего устройство взорвалось. В результате взрыва он получил тяжелые ранения.

Задержанными оказались двое жителей Николаевского района Львовской области в возрасте 48 и 41 года. Во время обыска у одного из них правоохранители нашли еще два самодельных взрывных устройства, которые направили на экспертизу.

Следователи СБУ сообщили мужчинам о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины – совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность задержанных к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Напомним, 17 сентября около 16:30 в городе Николаев Львовской области произошел взрыв возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП. Неизвестное взрывное устройство взорвалось у входа в учреждение.

В результате взрыва ранения получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства взрыва.

В ТЦК призвали граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.