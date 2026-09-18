Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо про затримання підозрюваних?

СБУ та Нацполіція затримали двох мешканців Львівщини, яких підозрюють у теракті біля Стрийського районного ТЦК 17 вересня. Внаслідок вибуху тяжко постраждав військовослужбовець режимного об’єкта.

За даними слідства, чоловіки під’їхали до будівлі на власному автомобілі. Один із них викинув саморобний вибуховий пристрій через вікно машини на паркувальному майданчику поблизу військкомату, після чого вони втекли.

Згодом військовослужбовець ТЦК під час огляду вибухівки наблизився до неї, після чого пристрій здетонував. Унаслідок вибуху він отримав тяжкі поранення.

Затриманими виявилися двоє жителів Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік. Під час обшуку в одного з них правоохоронці знайшли ще два саморобні вибухові пристрої, які направили на експертизу.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України – вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та перевіряють можливу причетність затриманих до співпраці з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, 17 вересня близько 16:30 у місті Миколаїв Львівської області стався вибух біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП. Невідомий вибуховий пристрій здетонував біля входу до установи.

Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Постраждалого госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Фахівці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини вибуху.

У ТЦК закликали громадян зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.