Крыши сорвало, половина села горит, – работник АЗС о взрыве под Житомиром

В селе Березина на Житомирщине произошел взрыв на складе промышленного предприятия, в результате которого горит пол села, повреждены крыши и окна домов. Спасатели ликвидируют пожар, а движение на трассе М-06 временно заблокировано.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Житомир. Мощный взрыв произошел в селе Березина Житомирской области на производственном складе одного из промышленных предприятий.

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Взрыв на производственном складе возле Житомира

По словам работника автозаправочной станции "Socar" Олега, первый взрыв был очень сильным – обломки разлетались на большие расстояния, в результате чего начали гореть жилые дома.

У людей окна повыбивало, железные двери погнуло, деревянные – посносило. Крыши поразбирало, пол села горит,

– рассказал мужчина.

Через три минуты раздались еще несколько взрывов меньшей силы.

Олег добавил, что на его заправке пострадавших нет, но с другой стороны происшествия два человека получили ранения и их госпитализировали.

Глибочицкий сельский голова Сергей Сокальский подтвердил, что взрыв произошел на складе промышленного предприятия в Березине.

Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных,

– отметил он.

Из-за больших пробок на трассе Киев – Чоп глава общины не смог оперативно прибыть на место происшествия, однако заверил, что власти и спасательные службы уже работают над ликвидацией последствий взрыва.

На месте работают все экстренные службы: спасатели тушат пожар, медики оказывают помощь пострадавшим, полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Движение по трассе М-06 в районе взрыва временно перекрыто, организованы объезды.

Жителям села советуют быть осторожными, закрытыми держать окна и следить за официальными сообщениями.